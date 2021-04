COD Warzone, la nuova mappa è Verdansk 84: trailer di lancio della Stagione 3

La Stagione 2 di Call of Duty Warzone s'è conclusa con il botto, mediante un evento diviso in quattro parti che ha già visto la distruzione di Verdansk ad opera di un attacco nucleare.

Le sorprese non sono ancora finite, dal momento che stasera alle 21:00 prenderà il via la quarta e ultima fase dell'evento, che dovrebbe coincidere con il debutto di una nuova versione della mappa di gioco. Alcuni giocatori sono già riusciti ad esplorarla tramite un trucchetto, ma la conferma ufficiale del suo nome - Verdansk 84 - è arrivata solo pochi minuti fa con la pubblicazione del trailer in live action della Stagione 3 di Call of Duty Warzone.

"Tagga la tua squadra di COD e catapultati a Verdansk 84 oggi stesso", recita la descrizione dello spettacolare trailer che, sulle note di Thunderstruck degli AC/DC, vede la partecipazione di numerosi giocatori professionisti e content creator legati all'universo di Call of Duty: dal pro-gamer Nadeshot all'attrice Michelle Viscusi (che interpreta Wraith, la nuova operatrice della Stagione 3), passando per AJ Tracey, Dennis Schroder, Druski, Gunna, Jack Grealish, Jack Harlow, Mookie Betts, Nadeshot, Rocky No Hands, Saweetie, Swae Lee e Young Thug. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!