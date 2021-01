COD Warzone, la nuova patch nerfa DMR 14 e Mac-10: basterà?

Ebbene, pare che i giocatori non siano per nulla soddisfatti delle modifiche operate da Raven Software. Stando alle prime segnalazioni reperibili in rete, il rinculo del DMR 14 - l'arma più problematica del lotto - è ancora estremamente prevedibile, inoltre i danni da caduta non hanno ricevuto nessun ridimensionamento. In sostanza, il fucile tattico semi-automatico sembra essere ancora una macchina di distruzione. Qualcuno tra voi ha già avuto modo di testarlo sul campo? L'aggiornamento, ci teniamo a specificare, è specifico per Call of Duty Warzone e non ha interessato Black Ops Cold War.

L' integrazione con Call of Duty Black Ops Cold War non ha portato solo tanti nuovi contenuti in Call of Duty Warzone, ma anche alcuni problemi derivanti dalla convivenza forzata di arsenali appartenenti a due giochi diversi, oltre che sviluppati da team diversi.

The time has come.



📄#Warzone update going live:



- DMR 14 - Reduced headshot damage, increased recoil

- Type 63 - Reduced headshot damage, increased recoil

- Mac-10 - Decreased headshot multiplier

- Dual pistols - Increased hip fire spread, decreased damage range — Raven Software (@RavenSoftware) January 6, 2021

if the update is already live y'all did absolutely nothing pic.twitter.com/I0BkZ9Pq6m — John Speros (@Speros_OG) January 6, 2021

First impressions of the weapon changes seems to be that the nerf of the DMR....wasn’t enough? — Call of Duty News (@charlieINTEL) January 6, 2021