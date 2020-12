COD Warzone: nuove immagini mostrano l'integrazione con Black Ops Cold War

A poche ore dalla pubblicazione del trailer sulla Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, Activision ha aggiunto al proprio sito ufficiale un lungo e dettagliato post che svela i nuovi menu di COD Warzone.

Per chi non lo sapesse, infatti, con il debutto del prima stagione del nuovo capitolo dello shooter in prima persona ci sarà un profondo cambiamento per COD Warzone, il quale si "slegherà" da Modern Warfare e diverrà ufficialmente parte integrante di Black Ops Cold War. Grazie alle numerose immagini pubblicate sul sito ufficiale, possiamo dare un'occhiata a come verranno modificati i menu della battle royale e, soprattutto, avere un primo assaggio delle armi di Cold War in Warzone, dal momento che con la Stagione 1 sarà possibile trovare in giro per la mappa le bocche da fuoco di entrambi gli sparatutto. Anche gli operatori del nuovo capitolo entreranno di prepotenza nel free to play e sarà possibile sia selezionare i personaggi sbloccati o acquistati nell'ultimo anno o quelli disponibili nell'ultimo Call fo Duty.

Prima di lasciarvi alla galleria di screenshot, vi ricordiamo che l'uscita della Season 1 di Call of Duty Black Ops Cold War x Warzone è fissata al prossimo mercoledì 16 dicembre 2020.