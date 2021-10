COD Warzone: nuove skin, progetti e XP Doppi gratis con Prime Gaming

A quanto pare la collaborazione tra Activision ed Amazon Prime Gaming andrà avanti ancora per qualche mese e nel corso della serata sono stati pubblicati ben due nuovi pacchetti gratuiti per Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War dedicati agli abbonati al servizio.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti che si possono ricevere senza costi aggiuntivi grazie all'iniziativa:

Bundle Flight School

Skin operatore epica “Snapshot”

Skin veicolo rara “Skybird” (disponibile solo ed esclusivamente in Call of Duty Black Ops Cold War)

Mossa finale epica “Full Barrage”

Emblema raro “Screaming Eagles”

Pacchetto World Series of Warzone Fall 2021

Biglietto da visita epico “Combat Revive”

Emblema epico “Health Beat”

Gettone Punti Esperienza doppi da 60 minuti

Gettone Punti Esperienza Arma doppi da 60 minuti

Per poter sbloccare le ricompense dovete visitare la pagina ufficiale della promozione dopo aver effettuato l'accesso al vostro account Twitch (precedentemente collegato ad un profilo Amazon Prime), e cliccare sul tasto Riscatta: vi verrà così chiesto di fare il login all'account Call of Duty per collegare le piattaforme e permettervi di ottenere questi DLC e quelli in arrivo nei prossimi mesi.

Vi ricordiamo che questo è solo uno dei bonus disponibili per gli abbonati, i quali possono scaricare gratis anche giochi del calibro di Ghostrunner (GOG), STAR WARS: Squadrons (EA Origin) e Alien Isolation (Epic Games Store).

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare gratis l'Ascia da battaglia in COD Warzone e Black Ops Cold War?