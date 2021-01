COD Warzone di nuovo bollato come Pay-to-Win: skin a pagamento rende invisibili

Non è un periodo particolarmente felice per Call of Duty Warzone, che ultimamente sta prestando il fianco a più criticità del solito. Dopo i numerosi problemi al bilanciamento generati dall'arrivo delle nuove armi di Call of Duty Black Ops Cold Wa, il free-to-play è stato bersagliato dalle accuse di essere diventato un pay-to-win.

A scatenarle in prima istanza è stata la skin di Roze, giudicata troppo scura e difficile da individuare dai giocatori avversari in taluni punti della mappa. Nuove accuse sono arrivate in queste ore, dopo la scoperta di un grave bug legato alla skin operatore Forest Spirit, inclusa in un bundle a pagamento da ben 1.800 COD Points. Come accuratamente dimostrato dallo streamer Scop3s_, i giocatori con indosso questa skin diventano completamente invisibili ad una distanza di 34 metri, a meno che non ci sia un mirino puntato su di loro. Non è finita qui, però! Con un mirino dotato di un basso potere di ingrandimento (come quello dei fucili d'assalto), è possibile individuarli ad un massimo di 55 metri, dopodiché spariscono. Con i mirini 4X dei fucili di precisione, la portata si estende a 125 metri, distanza oltre la quale i giocatori con la skin Forest Spirit diventano di nuovo invisibili.

Questa grave problematica viene illustrata chiaramente nel video in calce a questa notizia. Alcuni giocatori ritengono che allo stato attuale è possibile comprare l'invisibilità in COD Warzone con soldi veri, anche se chiaramente non è una cosa voluta dagli sviluppatori. Certo, sotto ai 34 metri è inefficace, ma i giocatori che ne abusano possono tranquillamente rimanere ai margini del campo di battaglia completamente inosservati, e nel frattempo inanellare eliminazioni senza poter essere contrastati efficacemente. Ci auguriamo che il problema venga risolta il prima possibile da Raven Software.