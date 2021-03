COD Warzone: nuovo pacchetto di texture ad alta risoluzione su PS5 e Xbox Series X - Aggiornata

Senza alcun tipo di preavviso, Activision e Infinity Ward hanno pubblicato un nuovo pacchetto di texture ad alta risoluzione per Call of Duty Modern Warfare e Warzone.

Il texture pack, al momento avvistato solo sul PlayStation Store, pesa in totale 8.4GB e include "le texture più dettagliate per armi e Operatori" provenienti da COD Modern Warfare, e quindi disponibili anche all'interno del Battle Royale free-to-play. Il download delle texture è come di consueto raccomandato soltanto ai possessori di PlayStation 5 e PlayStation 4 Pro, console che posseggono gli hardware adatti a supportare asset più pesanti senza che le prestazioni del gioco vengano inficiate. L'utente che per primo ha diffuso la notizia su Twitter assicura che i modelli dello sparatutto beneficiano in maniera evidente delle nuove texture, risultando ora ancora più definiti. Activision non ha ancora diffuso alcun aggiornamento al riguardo e, per quanto probabile, non è chiaro se il texture pack verrà distribuito anche all'interno dell'Xbox Store e indirizzato agli utenti Xbox Series X.

Call of Duty Warzone si è oggi aggiornato alla sua versione 1.33: stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori di Raven Software, la patch si è limitata a sistemare un problema sorto con la Reactive Blueprint, ovvero la skin delle armi introdotta con la Stagione 2 che muta visivamente ad ogni uccisione che mettiamo a segno. Con l'arrivo della nuova Season del Battle Royale non abbiamo ancora assistito al tanto vociferato cambio di mappa, ma sono tanti gli indizi che suggeriscono l'imminente abbandono nei confronti di Verdansk a favore dell'introduzione di una nuova zona di guerra che sia stilisticamente più vicina ed attinente a Call of Duty Black Ops Cold War.



Aggiornamento - Come segnalato da un nostro lettore, il texture pack è disponibile per il download anche sull'Xbox Store e dovrebbe risultare accessibile ai possessori di Xbox Series X, Series S e One X.