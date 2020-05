COD Warzone, nuovo record mondiale: 4 streamer abbattono 121 giocatori!

Il quartetto di creatori di contenuti conosciuti su YouTube come TeePee, Symfuhny, HusKerrs e DougisRaw sono riusciti a stabilire un nuovo record del mondo di Call of Duty Warzone.

I quattro streamer hanno infatti deciso di fare squadra e, cimentandosi nelle sfide offerte dalla modalità Quads di COD Warzone, hanno abbattuto ben 121 giocatori dei team avversari. Il gruppo di youtuber, come è logico che sia, hanno registrato la partita per testimoniare l'accaduto e mostrare le reazioni dei singoli membri della squadra ai successi raggiunti nel prosieguo della sfida battle royale.

In risposta a questo video, il pro player Nadeshot di Call of Duty si è complimentato con gli streamer ed esclamato "accidenti, non riesco nemmeno a capire come siate riusciti a fare una cosa simile". Le 121 uccisioni effettuate in Quads dai creatori di contenuti superano le 113 Kill del record di uccisioni della modalità Squad di COD Warzone stabilito pochi giorni fa dal team guidato da Priestahh del FaZe Clan.

Date un'occhiata al filmato che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo record. Nel frattempo, vi ricordiamo che la recente introduzione dell'autenticazione a due fattori da parte di Activision ha dato una scossa ai cheater di Call of Duty Warzone.