COD Warzone, nuovo record: team mette a segno ben 162 eliminazioni!

In attesa di apprendere se davvero la Stagione 2 di Call of Duty: Warzone terminerà con un'esplosione nucleare destinata a cancellare la mappa, la community continua a mettere a segno nuovi record all'interno del battle royale gratuito.

In particolare, la scena della competizione a squadre ha visto di recente una performance decisamente notevole da parte di un team di 4 giocatori. Il content creator Aydan Conrad ha unito le forze con altri tre streamer: nello specifico, ScummN, Almxnd e NewBZ. La squadra si è cimentata insieme in una serie di Squad match all'interno di Call of Duty: Warzone, riuscendo infine a mettere a segno un record davvero più che notevole. Nell'arco di una sola partita, infatti, i 4 giocatori hanno realizzato ben 162 uccisioni, un nuovo record per il battler royale gratuito di casa Activision.



Tra le strade di Verdansk, la squadra di giocatori ha condotto la propria partita in parte a piedi e in parte a bordo di veicoli: per dare uno sguardo alla strategia utilizzata, potete visionare la replica del match disponibile direttamente in apertura a questa news. All'annuncio del risultato, non sono tuttavia mancate le polemiche, con parte della community di Call of Duty: Warzone che ha evidenziato come il match si sia svolto in una lobby di rango bronzo, con un livello di difficoltà dunque non particolarmente elevato.