COD Warzone: oggetti in-game gratis guardando gameplay su Twitch

Nelle ventiquattr'ore immediatamente successive all'annuncio del nuovo battle royale free-to-play, sono stati superato i 6 milioni di giocatori attivi su Call of Duty: Warzone.

Il titolo ambientato all'interno del medesimo universo narrativo di Call of Duty: Modern Warfare sembra dunque essersi già guadagnato l'attenzione di un ampio numero di videogiocatori. Parte di questi potrebbero essere lieti di apprendere che Activision ha siglato una partnership con Twitch, volta a rendere possibile la distribuzione di oggetti in-game gratuiti agli spettatori di alcune dirette streaming dedicata a Call of Duty: Warzone.

Come requisito essenziale per poter avere accesso alle ricompense, i giocatori dovranno collegare il proprio account Call of Duty con il proprio account Twitch. In seguito, guardando alcune live selezionate, sarà possibile ottenere i seguenti oggetti, a seconda del tempo dedicato allo streaming. PEr un massimo di tre ore di visione, ogni sessanta minuti saranno sbloccati:

Un emblema shiny Airorne Commander;

Un gettone doppia XP;

Un modello Cataclysmic MP7;

Per verificare quali dirette dedicate a Call of Duty: Warzone diano accesso agli omaggi indicati, sarà necessario verificare la presenza di un apposito messaggio che informa il pubblico dell'opportunità. In chiusura, ricordiamo che gli utenti PS4 abbonati a PlayStation Plus possono ricevere il Combat Pack di Call Of Duty: Warzone gratis