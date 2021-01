COD Warzone: Rebirth Island per coppie e terzetti sta per tornare

Nel corso degli ultimi giorni vi abbiamo parlato di come i giocatori non abbiano apprezzato la rimozione della modalità Trio a Rebirth Island di Call of Duty Warzone. Sembra però che il team di sviluppo voglia rendere felici i propri fan e la tanto amata modalità del battle royale tornerà con l'aggiornamento di domani delle playlist.

In maniera simile alle nuove playlist di Call of Duty Black Ops Cold War, da oggi anche quelle della battle royale di COD si aggiorneranno in un giorno diverso della settimana, ovvero ogni giovedì alle ore 19:00 italiane: quindi le nuove modalità a tempo della settimana arriveranno nel tardo pomeriggio di domani, 7 gennaio 2021. Con un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, Raven Software ha svelato che a partire da oggi i giocatori potranno competere nelle seguenti playlist di Warzone: Malloppo per gruppi da quattro giocatori, Rebirth Island Mini Royale per coppie e Rebirth Island Resurgence trio. Per chi non lo sapesse la modalità Resurgence è quella chiesta a gran voce dai fan e prevede la possibilità di rientrare in gioco alla scadenza di un timer a patto che almeno un giocatore del team sia ancora in vita. Giocando invece la modalità Mini Royale, il cerchio iniziale è ridotto e per rientrare in gioco occorre sfidare un avversario nel Gulag con una sola possibilità di rientro.

Avete già dato un'occhiata al bundle di Bullzdozer nel negozio di COD Black Ops Cold War e Warzone?