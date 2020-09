COD Warzone, ondata di ban: 20.000 cheater bloccati in un giorno, per un report

È ormai da diversi mesi che il team di Infinity Warfare combatte una guerra senza quartiere volta a eliminare i cheater da COD Warzone e COD Modern Warfare.

Periodicamente, ondate di ban hanno colpito i giocatori scorretti, andando ad escluderne gli account dalle competizioni online all'interno dell'universo di Call of Duty. Ora, un'azione particolarmente incisiva potrebbe aver nuovamente colpito il battle royale. A riferirlo, è la redazione di Vice, che riporta di come Infinity Warfare sia arrivata a rilevare uno specifico cheat, apparentemente molto popolare nella community.

La scoperta avrebbe condotto a un intervento deciso da parte della software house e di Activision. Quest'ultimo, in particolare, si sarebbe tradotto in un ban permanente da Call of Duty: Warzone per ben 20.000 giocatori. Una mole di interventi non indifferente, volta a migliorare la qualità dell'esperienza proposta dal battle royale free to play. L'intervento avrebbe avuto luogo in data lunedì 28 settembre.



A quanto pare, non si tratterebbe della prima volta in cui viene messa in atto un'operazione anti-cheat su così vasta scala. Un ex dipendente Activision, che ha voluto restare anonimo, ha infatti riferito a Vice di come, tendenzialmente, ogni tipo di cheat sia destinato, prima o poi ad essere rilevato. Quando questo accade, prosegue, l'attivazione di un'ondata di ban è una pratica piuttosto comune.