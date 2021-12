COD Warzone Pacific: arriva il primo bonus gratis con PlayStation Plus

Continua quella che è ormai una tradizione che va avanti da più di un anno, dal momento che in concomitanza del lancio della Stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard verrà pubblicato anche un esclusivo pacchetto dedicato ai giocatori abbonati a PlayStation Plus.

Il bundle in questione dovrebbe arrivare sul PlayStation Store entro il prossimo martedì e includerà una serie di oggetti che i giocatori potranno utilizzare sia in Call of Duty Vanguard che in Warzone Pacific.

Ecco di seguito l'elenco dei contenuti del primo Combat Pack di Vanguard:

Skin esclusiva per l'operatore Lucas Riggs

Progetto leggendario "Blue Glitz" per il fucile a pompa

Progetto leggendario "Mermaid Scale" per l'arma corpo a corpo

Un emblema

Un orologio

Un adesivo

Un biglietto da visita

Un Gettone Punti Esperienza Doppi della durata di 60 minuti

In attesa che Sony e Activision pubblichino il pacchetto sullo store digitale così che tutti gli abbonati al servizio possano scaricarlo, vi ricordiamo che l'inizio della Stagione 1 è fissata al prossimo mercoledì 8 dicembre 2021. A tal proposito, sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sul funzionamento dell'accesso anticipato a Caldera per i giocatori di Call of Duty Warzone Pacific.