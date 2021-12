COD Warzone Pacific: bug grafici, freeze e crash su Caldera, i problemi su PC e console

Il tanto atteso momento di Caldera è arrivato, ma sembra che i giocatori che hanno ottenuto l'accesso anticipato alla Stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific stia incappando in qualche imprevisto tecnico di troppo, sia su PC che su console.

Come testimoniato da numerosi utenti in rete, COD Warzone Pacific sta soffrendo di diversi casi di crash su tutte le piattaforme, sebbene sembra che siano le piattaforme PlayStation le più bersagliate al momento. Alcuni giocatori segnalano inoltre freeze improvvisi in grado di bloccare le funzionalità della propria console e persino impedire di accedere nuovamente ai contenuti del gioco.

Oltre a questo, sono attualmente presenti diversi bug e glitch grafici a causa dei quali le armi non vengono propriamente renderizzate (o sono completamente assenti nella visuale), la vegetazione viene caricata in ritardo, e le texture di edifici e aree rocciose risultano essere mancanti. Tutto questo, come potete osservare tramite le clip e le immagini riportare in calce, contribuisce a rendere Caldera un disastro visivo che, in certi casi, rende persino ingiocabile la nuova mappa del Battle Royale ed anche Rebirth Island.

Raven Software è ovviamente venuta a conoscenza di questi problemi in poco tempo, ed è già all'opera per riuscire a sistemare il tutto nel più breve tempo possibile. Converrà seguire i canali sociale della software house di Activision per rimanere aggiornati sulle prossime novità.

