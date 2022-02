COD Warzone Pacific: un bug del Kar98k sta facendo infuriare gli utenti

Mentre i giocatori di Call of Duty Warzone Pacific sono in attesa della skin di Reiner di Attack On Titan, un nuovo e fastidioso bug sta scatenando le ire di tutti gli utenti che amano utilizzare uno specifico fucile in battaglia.

Il problema in questione riguarda la versione di COD Modern Warfare del Kar98k, il fucile di precisione a colpo singolo che è letale nelle mani dei giocatori con una buona capacità di mira. Stando agli ultimi filmati condivisi dagli utenti, l'arma soffrirebbe di un bug parecchio grave: il mirino del fucile da cecchino è completamente oscurato e non permette la visione del bersaglio, costringendo il giocatore a sparare senza mirare. Secondo le testimonianze dei giocatori, il problema non si verificherebbe sempre e talvolta basterebbe attendere qualche minuto dall'atterraggio su Caldera per tornare a rendere il mirino perfettamente funzionante.

Insomma, si tratta di un bug abbastanza irritante per chi vuole affidarsi completamente all'arma in questione ed è probabile che il team di sviluppo decida di pubblicare un patch il prima possibile senza attendere il debutto della Stagione 2 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard, la cui data d'uscita è fissata al prossimo 14 febbraio 2022.