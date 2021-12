COD Warzone Pacific, calano i giocatori in partita: ridotti per potenziare i server

Mentre i giocatori si dedicano alla ricerca di Elfi nella mappa Caldera di COD: Warzone Pacific, il team di Raven Software ha deciso di operare una importante modifica nel free to play.

Gli sviluppatori hanno infatti ritenuto opportuno operare una riduzione nel numero di giocatori attivi all'interno di un singolo match. Originariamente accessibile a 150 utenti contemporaneamente, il battle royale può ora ospitarne un numero leggermente inferiore, con 140 combattenti pronti a contendersi la vittoria finale. Tale variazione non è stata introdotta tramite un aggiornamento di Call of Duty: Warzone Pacific, di conseguenza i frequentatori del titolo non devono procedere all'installazione di alcun update.

Al contrario, sembra che la modifica sia stata abilitata da Raven Software tramite un'operazione diretta ai server di gioco, che possono ora contare su di una minore pressione. Tale intervento dovrebbe in particolare ridurre l'incidenza di disconnessioni improvvise da parte degli utenti impegnati in partite tra le mappe di COD: Warzone Pacific. La modifica, stando ai programmi di supporto post lancio illustrati dal team Activision, dovrebbe essere divenuta operativa nella giornata di mercoledì 29 dicembre 2021. Ve ne eravate già accorti?



Di recente, lo ricordiamo, Activision ha offerto nuovi dettagli in merito all'attivazione del sistema anti-cheat Ricochet in Call of Duty: Warzone e Vanguard.