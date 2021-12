COD Warzone Pacific, tra Caldera e nuove armi: tutte le novità della Stagione 1

La Stagione 1 di Call of Duty Vanguard è ormai dietro l'angolo, e Raven Software si prepara a lanciare tutti i contenuti inediti previsti per l'esordio di Call of Duty Warzone Pacific e della nuova mappa Caldera.

Tramite la pubblicazione della roadmap della Season 1, gli sviluppatori di Raven Software hanno illustrato ciò a cui i giocatori di Call of Duty Warzone potranno accedere a partire dal 9 dicembre (dall'8 dicembre se siete tra i possessori di Call of Duty Vanguard).

Si parte ovviamente dalla mappa Caldera, che andrà a sostituire definitivamente Verdansk, che era stata rielaborata lo scorso marzo per allinearsi alle tematiche di COD Black Ops Cold War. Un nuovo campo di battaglia che sarà accompagnato dall'ingresso in scena di oltre 40 nuove bocche da fuoco tratte da COD Vanguard, un gulag costruito completamente da zero, nuovi contratti, veicoli ed eventi.

Confermata la permanenza di Rebirth Island che accoglierà l'arrivo di nuovi contratti, ma la modalità sarà affiancata da Vanguard Resurgence. Potrete inoltre accedere a Vanguard Royale, in cui saranno presenti soltanto gli equipaggiamenti tratti dall'ultimo shooter di Sledgehammer Games.

Francis, Lewis e Isabella sono i nuovi Operatori che si preparano a scendere sul campo di battaglia, e sono in arrivo numerosi bundle tramite cui accaparrarsi tutti gli oggetti cosmetici della Stagione 1.