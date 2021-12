COD Warzone Pacific: come funziona l'accesso anticipato a Caldera

Mancano pochi giorni al debutto della Stagione 1 di Call of Duty Vanguard, la quale verrà accompagnata dal corposo aggiornamento della battle royale gratis che si trasformerà per l'occasione in Call of Duty Warzone Pacific. Scopriamo insieme come fare per accedere in anticipo a tutte le novità.

Activision ha infatti deciso di adottare un approccio diverso rispetto a quanto accaduto al lancio della modalità gratuita con l'obiettivo di premiare tutti coloro i quali hanno supportato l'azienda tramite l'acquisto di Call of Duty Vanguard. A tal proposito, Warzone Pacific godrà di una breve fase di Accesso Anticipato che durerà solo un giorno e consentirà a tutti i giocatori in possesso dell'ultimo capitolo 'premium' della serie di esplorare Caldera in anticipo. Questo significa che se avete Vanguard in versione fisica o digitale potrete iniziare a giocare nella nuova mappa a partire dal prossimo 8 dicembre 2021, presumibilmente alle ore 18:00 (l'ora di apertura dei server è ancora da confermare). Tutti gli altri giocatori, invece, dovranno attendere esattamente 24 ore e potranno giocare solo dal 9 dicembre 2021.

Se non avete una copia di Call of Duty Vanguard, però, non dovete demordere. Sebbene non sarà possibile giocare all'Early Access di Caldera, sarà comunque possibile dare uno sguardo alle nuove meccaniche di gioco e al comparto grafico rinnovato (il gioco verrà allineato a Vanguard sotto vari punti di vista). Tutti i giocatori potranno infatti giocare senza limitazioni a Rebirth Island, la mappa dalle dimensioni ridotte che sarà aperta a tutti gli utenti, così da permettere a qualsiasi giocatore di iniziare a prendere confidenza con tutte le novità dello sparatutto gratis.

A proposito, avete già dato un'occhiata alla mappa di Caldera in COD Warzone Pacific? Pare inoltre che COD Warzone Pacific includerà una modifica al drop dei loadout personalizzati.