COD Warzone Pacific è in condizioni 'imbarazzanti': il mea culpa di Activision

Dopo mesi di rumor, è infine giunto l'annuncio ufficiale di Call of Duty: Warzone 2 e di Call of Duty: Modern Warfare II. E mentre Infinity Ward si dedica ai due shooter, arrivano aggiornamenti anche sul supporto a Call of Duty: Warzone Pacific.

Nel corso di un evento organizzato per la stampa videoludica e i content creator, - si apprende da Charlie Intel - Pat Kelly, di Infinity Ward, Josh Bridge, Game Director presso Activision, ed Eric Biesmann, di Raven Software, hanno discusso delle attuali condizioni del battle royale gratuito. Una cornice all'interno della quale gli sviluppatori avrebbero descritto la situazione di COD: Warzone come letteralmente "imbarazzante".

Nel giustificare le numerose problematiche lamentate dalla community negli ultimi tempi, gli autori del free to play hanno chiamato in causa le ambizioni eccessive che hanno animato il loro operato. Nato come un contenuto a supporto di COD: Modern Warfare, ha spiegato il trio, COD: Warzone è rimasto vittima del suo straordinario successo. Desiderosi di supportare il gioco, i team di Activision avrebbero deciso di estenderne la portata, con una progressiva integrazione nei nuovi capitoli della saga shooter. Tale progetto, tuttavia, si sarebbe scontrato con un ampio numero di ostacoli tecnici, con Call of Duty: Warzone che ad oggi, secondo Pat Kelly, "non assomiglierebbe più né a Modern Warrfare né a Black Ops".



Dopo aver condiviso tali considerazioni, tuttavia, la squadra di Activision avrebbe ribadito la propria volontà di continuare a supportare il gioco, così da correggerne le criticità. Nel frattempo, gli sviluppatori di Activision hanno presentato i primi dettagli su quella che sarà la Stagione 2 di Call of Duty: Warzone Pacific.