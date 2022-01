COD Warzone Pacific, disponibile la nuova patch: risolve bug e depotenzia la katana

Gli sviluppatori di Raven Software hanno da poco pubblicato la nuova patch di Call of Duty Warzone Pacific, con cui sono stati risolti alcuni problemi tecnici del Battle Royale riscontrati dall'utenza nel corso delle ultime settimane.

Come illustrato all'interno del tweet che potete consultare più in basso, Raven Software ha pubblicato i fix per molteplici bug, tra cui quello che permetteva fare fuoco attraverso oggetti e strutture della mappa di Caldera ed attaccare gli avversari in tutta sicurezza. Risolto inoltre il problema del flickering che si verificava durante il tentativo di unirsi alla partita di un amico e durante il matchmaking all'interno dei party, insieme al bug legato all'animazione di ricarica con determinate armi e i crash che potevano avvenire nelle lobby private. Risolto infine il bug per cui l'UAV e l'UAV Avanzato non si attivavano correttamente se all'interno di un veicolo o di un cannone antiaereo.

A questo va ad affiancarsi il nerf della katana di Call of Duty Vanguard: l'arma corpo a corpo vede il suo danno calare da un valore di 150 a 135, ma è stato decisamente ridotto anche il suo raggio di azione, sia in piedi che da accucciati, e la velocità di movimento.

Ricordiamo che la Stagione 2 di COD Warzone Pacific è stata rinviata da Raven Software, che vuole assicurarsi di limare prima tutti gli aspetti dei nuovi contenuti in arrivo il 14 febbraio.