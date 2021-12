COD Warzone Pacific: emblemi e Gettoni XP gratis nel nuovo bundle Twitch Prime

Continua la collaborazione tra Activision ed Amazon per la distribuzione di pacchetti contenenti oggetti esclusivi per Call of Duty Warzone Pacific e Black Ops Cold War dedicati agli abbonati a Twitch Prime.

Il nuovo bundle di dicembre 2021 non contiene skin per gli operatori o progetti per le armi, ma è comunque interessante per via della presenza di consumabili che potrebbero farvi comodo e aiutarvi ad aumentare il livello delle armi di Vanguard in Call of Duty Warzone Pacific.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel pacchetto:

Biglietto da visita epico “Where We Dropping”

Emblema epico “Combat Maneuvers”

Gettone Punti Esperienza doppi dalla durata di 60 minuti

Gettone Punti Esperienza arma doppi dalla durata di 60 minuti

Chiunque voglia accaparrarsi questi oggetti deve collegare un account Amazon Prime a Twitch e poi visitare la pagina ufficiale della promozione: da qui sarà possibile cliccare sul tasto azzurro per il riscatto e avviare il collegamento tra il profilo della piattaforma di streaming e quello dello sparatutto. Una volta completati tutti i passaggi e completato il processo legato al riscatto, vi basterà avviare il gioco su una qualsiasi piattaforma collegata all'account Activision per trovare sia i Gettoni XP che gli oggetti per la personalizzazione del profilo online.

Sapevate che l'italiano SavyUltras ha sfiorato le 50 kill in COD Warzone Pacific?