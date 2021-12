COD Warzone Pacific, l'epicentro del mondo di Call of Duty

In seguito al suo esordio sul mercato, risalente al marzo del 2020, l'universo di Call of Duty: Warzone si è reso protagonista di un'ascesa fortunata e di successo, che lo ha portato a generare notevoli profitti.

Una circostanza che ha progressivamente portato Activision a coinvolgere sempre più team di sviluppo nelle attività di supporto post lancio al free to play. Ma Call of Duty: Warzone non si è reso protagonista soltanto di una grande crescita autonoma, supportata da una community decisamente ampia, ma si è nel tempo trasformato nel punto d'incontro tra tutti gli ultimi capitoli della saga shooter. Da Call of Duty: Black Ops Cold War all'ultimo Call of Duty: Vanguard, il battle royale si è costantemente rinnovato per accogliere ed adattarsi alle nuove iterazioni della saga principale.



Tale percorso è infine culminato nell'esordio di Call of Duty: Warzone Pacific, nuova incarnazione del free to play. Per scoprire ogni retroscena sulle dinamiche che ne regolano il funzionamento, il nostro Giovanni Panzano si è avventurato tra i campi di battaglia del celebre battle royale gratuito, raggiungendo il cuore della mappa Caldera di COD Warzone. Per presentarvi tutti i dettagli in merito, vi lasciamo alla visione di un ricco video dedicato: come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul canale YouTube di Everyeye. Buona visione!