COD Warzone Pacific: un'immagine mette a confronto le mappe Caldera e Verdansk '84

Sebbene Call of Duty Vanguard abbia già raggiunto gli scaffali dei negozi di tutto il mondo, il grosso aggiornamento di Call of Duty Warzone che ne cambierà non solo il nome ma anche il gameplay non arriverà prima del debutto della Stagione 1. In attesa di provare tutte le novità, i fan hanno messo a confronto le due mappe del battle royale.

Alcuni fan della serie hanno infatti deciso di approfittare della recente immagine della mappa Caldera di Call of Duty Warzone Pacific pubblicata da Activision per effettuare un'attenta analisi della sua estensione e confrontarla con l'arena attualmente disponibile nel free to play, ovvero Verdansk '84. Come si può vedere nello scatto disponibile in calce alla notizia, le due mappe sono molto simili in termini di dimensioni, sebbene Caldera sembri occupare un'area leggermente più vasta. In ogni caso per stabilire con esattezza quale delle due sia la più grande occorrerà attendere l'uscita del tanto atteso update.

Vi ricordiamo che il corposo aggiornamento del battle royale arriverà il prossimo 2 dicembre 2021 e i possessori di Vanguard potranno esplorare con qualche giorno d'anticipo tutte le novità di Warzone Pacific. A proposito di novità, avete già letto del leak che svela le armi gratis della Stagione 1 di COD Vanguard e parla di un possibile evento crossover con l'Attacco dei Giganti?