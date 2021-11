COD Warzone Pacific: un leak svela alcuni luoghi di Caldera

In attesa di poter mettere le mani sul prossimo grande aggiornamento di Call of Duty Warzone Pacific, il quale introdurrà la nuova mappa Caldera nel battle royale, un leak ha anticipato alcuni dei luoghi d'interesse sui quali si potrà atterrare.

Alcuni giocatori sono riusciti infatti a mettere le mani su alcuni biglietti da visita di Call of Duty Warzone Pacific pubblicati per puro errore da parte del team di sviluppo. Gli elementi per la personalizzazione del profilo spuntati nel gioco per sbaglio ritraggono alcuni dei punti d'interessa di Caldera e grazie ad essi è possibili iniziare a farsi un'idea di quelli che saranno i punti nei quali potremo spostarci nel prossimo aggiornamento. Tra questi ci sono Hospitable Resort, Home in Paradise, Marina Street e Treasure the Scenery. Si tratta di un'enorme villa con tanto di giardino e fontana, una città lungo la costa, un complesso di edifici nel verde e un villaggio che affaccia sul mare.

Prima di lasciarvi alle immagini dei biglietti da visita, vi ricordiamo che Caldera arriverà in COD Warzone Pacific in concomitanza con il lancio della Stagione 1 di Call of Duty Vanguard, la quale è fissata al prossimo 2 dicembre 2021.

Avete già letto le prime Playlist di COD Warzone Pacific? Per chi non lo sapesse, inoltre, è partito il primo weekend di prova gratis per COD Vanguard.