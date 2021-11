COD Warzone Pacific: mappa completa di Caldera e dettagli sull'integrazione con Vanguard

A pochissimi giorni dal debutto, Activision ha tolto definitivamente i veli a Caldera, presentando ufficialmente la mappa dell'isola pacifica e tutte le location che i giocatori di Call of Duty Warzone Pacific potranno visitare a partire dal giorno 8 dicembre.

"Benvenuti in Paradiso": l'8 dicembre comincerà una nuova era dello sparatutto free-to-play, che cambierà il nome in Warzone Pacific e ospiterà la Stagione 1 - Operazione Vulcano in sinergia con Call of Duty Vanguard. Un nuovo inizio che sarà sancito dallo spostamento del teatro di battaglia nell'isola pacifica di Caldera, la cui mappa è stata appena svelata nella sua interezza. Dalla forma vagamente circolare, Caldera è suddivisa in 15 grosse e differenti aree: Arsenal, Docks, Runway, Ruins, Mines, Peak, Beachead, Village, Lagoon, Airfield, Fields, Sub Pen, Power Plant, Capital e Resort - tutte visibili negli screenshot raccolti nella galleria in calce a questa notizia. Nel corso della Stagione 1 verrà reintrodotta anche Rebirth Island.

L'8 dicembre avverrà l'integrazione dell'esperienza di Vanguard in Warzone, attraverso l'introduzione di 40 armi (38 armi "core" più 2 armi funzionali gratis incluse nel Battle Pass), più di una dozzina di operatori, calling card, emblemi e molti altri oggetti provenienti dal capitolo premium. Fin dal day-one sarà presente anche una playlist dedicata comprendente solo i veicoli e le armi di Vanguard - opportunamente chiamata Vanguard Royale. Verrà inoltre modificata l'esperienza del Gulag: i vincitori dei duelli potranno tornare sull'isola con l'arma (o le armi) ottenute durante i letali faccia a faccia. Maggiori dettagli sulle novità li trovate sul sito ufficiale di COD.

Call of Duty Warzone Pacific e la mappa Caldera saranno accessibili a partire dall'8 dicembre in esclusiva per tutti i possessori di Call of Duty Vanguard. Tutti gli altri giocatori dovranno aspettare il giorno successivo - il 9 dicembre - per mettere per la prima volta i piedi sulla mappa pacifica.