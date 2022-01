COD Warzone Pacific, Ricochet manca il bersaglio: cheater provocano gli sviluppatori

L'attivazione del sistema anti-cheating Ricochet di Call of Duty: Warzone Pacific avrebbe dovuto porre un argine definitivo - o comunque di forte impatto - alla piaga dei giocatori scorretti presenti all'interno dello shooter.

Sembra tuttavia che qualcosa non stia andando come previsto dal team di sviluppo di Activision, almeno stando alle più recenti testimonianze della community del battle royale gratuito. Sui forum online, hanno in particolare fatto la propria comparsa segnalazioni relative ad avvistamenti di aperte provocazioni presenti in Call of Duty: Warzone Pacific.

Evidentemente ancora attivi nello sparatutto nonostante l'attivazione di Ricochet, diversi cheater stanno infatti indirizzando messaggi di scherno agli sviluppatori di Raven Software. Una pratica portata avanti tramite la scelta dei propri nickname, tra i quali non mancano esempi come "YesIamHacking", ma c'è persino chi ha inserito il logo della software house come tag per il proprio clan. Insomma, una situazione sicuramente non piacevole, che non contribuisce a pacificare il clima nella community di frequentatori di Call of Duty: Warzone Pacific.

Nel frattempo, prosegue il supporto post lancio offerto da Raven Software al suo shooter free to play. Proprio di recente, per cercare di ridurre i fenomeni di disconnessione, è stato ad esempio ridotto il numero di giocatori nella mappa di COD: Warzone Pacific.