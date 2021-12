COD Warzone Pacific: alla scoperta di tutti i principali luoghi di Caldera

Come avrete ormai notato, un corposo aggiornamento di Call of Duty Warzone ha trasformato il battle royale di Activision non solo cambiandone il nome in COD Warzone Pacific, ma anche modificandone pesantemente il gameplay e introducendo una mappa inedita.

A poche ore dal debutto di Caldera, l'isola del Pacifico che farà da sfondo alle furiose battaglie del free to play, abbiamo deciso di proporvi un piccolo approfondimento per permettervi di familiarizzare con quelli che sono i principali punti d'interesse della mappa, così da farvi un'idea su quelli che potrebbero essere i luoghi più adatti all'atterraggio per via della massiccia presenza di bottino o di nascondigli nei quali posizionarsi per cogliere di sorpresa il nemico.

A tal proposito, sul canale YouTube di Everyeye potete trovare un video che mostra nel dettaglio l'aspetto di ogni singolo punto d'interesse della nuovissima mappa del battle royale. Nel caso in cui vogliate approfondire la conoscenza della mappa, vi invitiamo anche a leggere il nostro speciale tour di Caldera in Call of Duty Warzone Pacific, nel quale abbiamo analizzato tutti i luoghi dell'isola.

