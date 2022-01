COD Warzone Pacific: una skin diventa quasi invisibile a causa di un glitch

L'esordio di Caldera e della prima Stagione di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific è sfortunatamante stata accompagnata da numerosi problemi tecnici che stanno compromettendo l'esperienza di gioco offerta dal Battle Royale di Activision.

A dimostrazione di come lo shooter abbia urgentemente bisogno di un ulteriore lavoro di polishing da parte del team di Raven Software, sembra proprio che una specifica skin di COD Warzone Pacific stia rendendo i giocatori praticamente invisibili agli occhi degli avversari.

Per la precisione, parliamo dell'Operatore Francis, sbloccabile una volta raggiunto il livello 100 del Battle Pass, e che a un determinato raggio di distanza dagli altri giocatori si rende visibile soltanto con la testa. Inutile specificare che la situazione sta creando disagi a numerosi utenti, che si ritrovano sotto il fuoco nemico senza riuscire a comprendere chi sia esattamente ad attaccarli. Il glitch sta in sostanza rendendo "pay-to-win" la skin Awoken, e sono in tanti che stanno esprimendo il proprio malumore circa lo stato attuale in cui versa il Battle Royale.

A dicembre 12 tester del QA di COD Warzone sono stati licenziati, e questo potrebbe aver complicato ancor di più la situazione riguardante il controllo qualità del gioco, ed in particolar modo della mappa Caldera. La notizia ha scatenato le polemiche dei beta tester, a cui inizialmente era stato promesso un trasferimento presso un'azienda partner, la Volt, con un conseguente aumento dei benefit, dei bonus e della paga oraria.