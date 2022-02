COD Warzone Pacific Stagione 2, le novità: nuove aree su Caldera, Iron Trials su Rebirth

Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific si preparano all'imminente lancio della Stagione 2, fissato per il 14 febbraio. Raven Software ha diffuso tutti i dettagli riguardanti le novità contenutistiche che presto esordiranno su Caldera e Rebirth Island.

Tra i nuovi contenuti in arrivo su Caldera troviamo le Nebula V Ammo: classificati come Potenziamento da campo, non sono più forti dei normali proiettili, ma hanno una grande peculiarità: una volta atterrato un operatore avversario, questo comincerà ad emanare attorno a sé una nube velenosa, i cui effetti sono simili a quelli del normale gas ai confini della mappa. Questo farà in modo che la rianimazione dei compagni venga resa molto più difficoltosa rispetto al solito.

Abbiamo poi le Nebula V Bombs: una volta attivato l'innesco, una bomba velenosa esploderà dopo un conto alla rovescia fisso. La sua esplosione iniziale infligge un'elevata quantità di danni in un piccolo raggio prima che il gas si diffonda verso l'esterno, dove danneggerà qualsiasi operatore senza maschera protettiva. Il gas rimane attivo per due minuti prima di disperdersi.

A contrastare questi due strumenti di morte ci sarà la Stazione Portatile di Decontaminazione, un dispositivo portatile che filtra l'aria per diversi secondi, proteggendo chiunque si trovi all'interno dal collasso della safe zone o dal gas Nebula V.



Tra le altre novità in arrivo su Caldera troviamo anche il furgone corazzato Ominous Nebula V Machines of Destruction, dotato di minigun e mine letali, l'aereo Bomber Plane e un Redeploy Balloon con cui potrete nuovamente schierarvi sul campo di battaglia. Dulcis in fundo, troverete anche la modalità Clash e due nuove aree ad attendervi: The Chemical Factory e Chemical Weapon Research Labs.



L'aggiornamento porterà anche la modalità Prove di Ferro, già vista nei mesi scorsi in quel di Verdansk, su Rebirth Island. Avete già dato uno sguardo al trailer della Stagione 2 di COD Vanguard e Warzone?