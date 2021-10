COD Warzone Pacific: svelate le playlist in arrivo con la Stagione 1

Come ormai ben saprete, tra qualche settimana Call of Duty Warzone cambierà nome e si trasformerà in COD Warzone Pacific grazie ad un aggiornamento che non solo introdurrà la nuova mappa Caldera ma anche una rivoluzione dal punto di vista tecnico. In attesa di vedere il gioco in movimento, è trapelata la lista delle playlist della Stagione 1.

Ecco di seguito tutte le playlist in arrivo con la prima stagione di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific:

Vanguard Royale: battle royale classica in cui però si possono trovare solo ed esclusivamente le armi di Vanguard

battle royale classica in cui però si possono trovare solo ed esclusivamente le armi di Vanguard Caldera BR: battle royale classica ma con tutte le armi di Modern Warfare, Black Ops Cold War e Vanguard

battle royale classica ma con tutte le armi di Modern Warfare, Black Ops Cold War e Vanguard Caldera Plunder: la modalità Malloppo ambientata a Caldera, include tutti gli oggetti

la modalità Malloppo ambientata a Caldera, include tutti gli oggetti Rebirth Island: modalità ambientata nella vecchia mappa e con tutti gli oggetti disponibili

Come potete ben vedere, il team di sviluppo ha deciso di creare diverse playlist per fare in modo che i giocatori possano decidere se giocare o meno con le vecchie armi, dal momento che ora la battle royale include tutte le bocche da fuoco di tre diversi capitoli della serie.

In attesa di saperne di più sulla mappa Caldera e su Warzone Pacific, vi ricordiamo che tra i contenuti gratuiti post-lancio di COD Vanguard c'è anche la mappa Shipment.