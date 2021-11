COD Warzone Pacific e Vanguard: rinviato il lancio di Caldera e Stagione 1

Activision, Sledgehammer Games e Raven Software si sono viste costrette a rivedere parzialmente i propri piani in merito al futuro prossimo di Call of Duty Warzone, quale sta per completare la sua "trasformazione" in Pacific, e Call of Duty Vanguard.

Oggi apprendiamo che il lancio della Stagione 1 di Call of duty Vanguard e della nuova mappa pacifica di Warzone, che si chiamerà Caldera, è stato posticipato all'8 dicembre, a sei giorni di distanza dalla data del 2 dicembre inizialmente pianificata. L'accesso a Caldera, specifichiamo, sarà possibile dall'8 dicembre in Accesso Anticipato per i soli possessori di Vanguard. Tutti gli altri giocatori dovranno invece attendere il giorno successivo, ossia il 9 dicembre. Per fortuna, il posticipo si è rivelato piuttosto contenuto. Gli utenti dovranno attendere meno di una settimana in più rispetto a quanto inizialmente comunicato.

L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione della roadmap dei contenuti della prima stagione di Vanguard, che prevede nuove mappe, armi ed equipaggiamenti, e aggiornamenti per la modalità Zombies. Warzone, oltre alla già menzionata aggiunta della mappa Caldera, vedrà invece l'introduzione di nuovi veicoli, il ritorno di Rebirth Island e il debutto di Vanguard Royale, una battle royale classica in cui si possono trovare solo ed esclusivamente le armi di Vanguard. Dall'8 dicembre, il freee-to-play si chiamera Call of Duty Warzone PAcific.