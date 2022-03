COD Warzone: paracadutatevi in tutta sicurezza con la nuova patch del 30 marzo

I ragazzi di Raven Software (e tutti gli altri team di supporto) non possono mai adagiarsi sugli allori, poiché Call of Duty Warzone Pacific richiede continuamente attenzioni. Oggi 31 marzo il free-to-play ha ricevuto una nuova importante patch che ha risolto un bel po' di problemi segnalati dopo l'inizio della Stagione 2 Reloaded.

Le modifiche sono molte, ma ci teniamo a cominciare segnalando l'aggiornamento dei Match Privati, le cui impostazioni sono state allineate a quelle delle Partite Pubbliche, e la risoluzione del glitch del paracadute, a causa del quale alcuni giocatori potevano planare a velocità e distanze differenti rispetto ai propri avversari.

Raven Software giura di aver corretto anche molti altri bug, come la visualizzazione errata delle sfide della community per l'evento Rebirth Reinforced, la skin errata dell'Armaguerra 43 (che talvolta appariva con le sembianze della Submachine Gun Charlie), lo spostamento del cerchio al di fuori dell'area giocabile di Caldera, l'errato allineamento delle notifiche di invito ai party e altri ancora. Trovate la lista completa dei cambiamenti nel changelog ufficiale della patch di Call of Duty Warzone del 30 marzo.

Se avete coglia di provare qualcosa di diverso, segnaliamo che il multiplayer di Call of Duty Vanguard è gratis per due settimane.