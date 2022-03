COD Warzone, la nuova patch depotenzia l'XM4: torna Vanguard Royale!

Il nuovo aggiornamento di Call of Duty Warzone, fresco di pubblicazione su tutte le piattaforme, ha spianato lo strada al ritorno di Vanguard Royale, ha bilanciato un'arma proveniente dall'arsenale di Black Ops Cold War e ha risolto un nutrito elenco di problematiche. Analizziamo assieme tutte le novità.

Motivati dalla calorosa accoglienza riservata dai videogiocatori, i team di sviluppo di Activision hanno deciso di riproporre la modalità Vanguard Royale. Il ritorno è fissato per domani 3 marzo con una serie di aggiustamenti al bilanciamento resisi necessari dopo le osservazioni compute in passato. Per prima cosa, la salute base dei giocatori verrà incrementata da 100 a 150: in questo modo, contando anche le armature, potranno fino ad un massimo di 300 punti salute, in aumento rispetto ai precedenti 250. Il prezzo degli UAV acquistabili dalle stazioni di vendita, invece, sarà incrementato da 6.000 dollari a 9.000 dollari.

Tra gli interventi operati, quello che più salta all'occhio è il lieve depotenziamento del fucile d'assalto XM4 di Call of Duty Black Ops Cold War, che ha visto il moltiplicatore dei danni al collo diminuire da 1.5 agli attuali 1.33. Gli sviluppatori affermano inoltre di aver risolto diversi problemi di collisione a Caldera, il bug che bloccava i giocatori mentre si trovavano sotto ad alcuni elementi dello scenario come le scale, il glitch che faceva apparire la skin Operatore Wade Bundled Up senza la testa e diversi problemi di funzionamento ad armi come la Submachine Gun Charlie, la Light Machine Gun Charlie, lo Sniper Rifle Alpha e all'upgrade Nebula V Rounds.

