COD Warzone: la patch di domani risolverà diversi problemi su PlayStation e Xbox

Sin dall'esordio della Stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific, il Battle Royale di Activision ha sofferto di gravi problemi tecnici su console PlayStation e Xbox, con numerosi crash, freeze e performance altalenanti a compromettere l'esperienza degli utenti.

Fortunatamente sembra che la situazione andrà a migliorare con la pubblicazione della nuova patch in dirittura d'arrivo domani giovedì 13 gennaio. A confermarlo è stato il team di Raven Software, che ha in ogni caso precisato che non tutti i fix saranno pronti per domani, e bisognerà quindi attendere ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime settimane.

"Vorremmo fornirvi un aggiornamento sulle prestazioni di Warzone su console", recita il tweet di Raven Software. "Con la patch di metà stagione di domani, introdurremo delle correzioni per iniziare a sistemare una serie di problemi riscontrati su Xbox e PlayStation. Questi fix sono i primi di una serie e non risolveranno tutte i problemi in una sola volta. Apprezziamo la vostra pazienza nel mentre lavoriamo per offrire a tutti un'esperienza divertente e ininterrotta su Caldera".

Ricordiamo che con l'arrivo dell'aggiornamento di metà stagione, Call of Duty Warzone Pacific vedrà l'arrivo del bundle de L'Attacco dei Giganti, con cui potrete ottenere le skin e i contenuti ispirati alla nota serie anime e manga.