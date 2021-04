Call of Duty Warzone: perché le vittorie non vengono più conteggiate?

I giocatori di Call of Duty Warzone hanno notato che dal 15 aprile le statistiche legate alle proprie vittorie in squadra non vengono più conteggiate dai siti tracker. Ciò ha generato un po' di preoccupazione nella comunità, ma le motivazioni sono più che comprensibili.

Call of Duty Warzone si trova in una fase di transizione: gli sviluppatori hanno anticipato l'arrivo di un evento apocalittico per la serata del 21 aprile, al quale seguirà l'inizio della Stagione 3. In giro per Verdansk sono comparse delle nuove Radiation Zones, inoltre nelle modalità Duo, Trio e Squad i giocatori sconfitti possono trasformarsi in zombie, divenendo immuni al gas e utilizzando attacchi speciali. Sarebbe proprio quest'ultima novità ad aver spinto Raven Software ad interrompere il tracking delle statistiche: con questa grossa variante di gameplay, non sarebbe giusto continuare a registrare delle vittorie, dal momento che le classifiche risulterebbero falsate.

Nessun errore o bug quindi, il conteggio dei trionfi è stato disabilitato momentaneamente in Duo, Trio e Squad perché vengono considerate come delle modalità a tempo limitato. Nessun cambiamento, invece, per il Solo, dove non è possibile trasformarsi in zombie e le statistiche vengono ancora conteggiate regolarmente.