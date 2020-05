COD Warzone: le playlist si aggiornano con la modalità a coppie

Per celebrare l'ultimo fine settimana della terza stagione di Call of Duty Warzone, il team di sviluppo ha confermato con un post sui canali social ufficiali l'arrivo di un piccolo aggiornamento delle playlist, grazie al quale sarà possibile giocare una delle modalità più amate del battle royale free to play.

In attesa della Stagione 4, infatti, Infinity Ward ha modificato la rosa di modalità disponibili nella modalità gratuita dello sparatutto e, da questa sera, sarà possibile giocare a:

Battle Royale Quartetti

Battle Royale Terzetti

Battle Royale Coppie

Battle Royale Singolo

Malloppo Quartetti

Purtroppo non ci è dato sapere quali modifiche verranno apportate alle modalità della battle royale con l'aggiornamento di martedì prossimo, ma è molto probabile che la BR Coppie stia per diventare una presenza fissa tra le playlist.

Vi ricordiamo che è appena iniziato il ricco weekend di punti esperienza doppi in Call of Duty Modern Warfare e Warzone, grazie ai quali potrete per più di 4 giorni ottenere potenziamenti per le armi e ricompense del pass battaglia ad una velocità doppia rispetto al solito. Sulle nostre pagine trovate anche il video con le possibili armi della Stagione 4 di COD Modern Warfare e Warzone.