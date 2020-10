COD MW e Warzone: playlist aggiornate per la seconda settimana dell'evento di Halloween

Il consueto aggiornamento giornaliero delle playlist dato il via alla seconda settimana dell'evento di Halloween di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, The Haunting of Verdansk.

In Modern Warfare, tanto per cominciare, è stato rimosso il pulsante per accedere alla Zombie Royale: quest'ultimo continuerà a figurare regolarmente nei menu di Warzone. Inoltre, il gioco base si è arricchito con una nuova modalità Deathmatch a Squadre aperta esclusivamente ai cecchini. In Call of Duty Warzone sono state aggiunte la modalità Battle Royale: Monster Quads (in sostituzione di Battle Royale Solos) e la modalità Saccheggio: Quads. Inoltre, è stata rimossa Juggourdnaut Royale. L'evento The Haunting of Verdansk, ricordiamo, sarà attivo fino a martedì 3 novembre. Non fatevi sfuggire l'occasione di sbloccare gratis il Castigatore Cucurbitaceo e di ottenere la Testa di Zucca.

Call of Duty Modern Warfare e Warzone sono disponibili su PlayStation 4, Xbox One e PC, il secondo in via del tutto gratuita essendo un gioco free-to-play. Il prossimo 13 novembre la serie darà il benvenuto al nuovo episodio sviluppato da Treyarch e Raven Software, Call of Duty Black Ops Cold War.