COD Warzone: polemiche per la rimozione della modalità Trio di Rebirth Island

Con i consueti update distribuiti da Activision, Call of Duty Warzone si è recentemente aggiornato attivando una nuova rotazione delle playlist del celebre Battle Royale. Alcuni giocatori, tuttavia, si sono detti piuttosto delusi delle scelte attuate dagli sviluppatori.

Con l'arrivo della Stagione 1 di Black Ops Cold War, anche Call of Duty Warzone aveva accolto nelle scorse settimane l'arrivo di contenuti completamente inediti con cui tenere ancora impegnata l'appassionata utenza. Con l'aggiornamento delle modalità e delle playlist di gioco, tuttavia, alcuni giocatori hanno espresso il proprio malcontento, con una fetta della playerbase particolarmente contrariata per la rimozione della modalità Trio con cui aveva debuttato la mappa di Rebirth Island.

"Proprio quando ho ricominciato a godermi il gioco (dopo l'integrazione con Cold War) con la nuova modailtà casual ed aver iniziato ad inanellare un po' di vittorie, hanno dovuto rimuoverla e metterci dentro una modalità a quartetti con un nuovo gulag", leggiamo dall'introduzione di una discussione avviata su reddit. Insomma, seppur in buonafede, sembra che gli sviluppatori non abbiano fatto esattamente un favore a quegli utenti che stavano prediligendo la "Battle Royale in miniatura" offerta dalla modalità Ritorno di Rebirth Island.

E voi, cosa ne pensate? Avete già provato la nuova modalità a quartetti introdotta da Activision? Nei giorni scorsi vi avevamo già parlato di una parte scontenta dell'utenza di COD Warzone, infastidita dall'invasiva pubblicità di Cold War inserita persino tra i menu di COD Modern Warfare.