COD Warzone: è ora possibile bombardare le aree popolate dai non morti

Tra le varie novità introdotte con l'update della Stagione 2 Reloaded di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War troviamo anche una nuova e devastante killstreak che si può attivare esclusivamente in alcune aree di Verdansk.

Stando a quanto dichiarato dai giocatori che hanno già iniziato ad avventurarsi in giro per l'isola del battle royale dopo aver aggiornato il titolo, è possibile interagire con i terminali presenti nelle aree popolate dai non morti per sbloccare una serie di uccisioni esclusiva: il bombardamento. A differenza di tutte le altre killstreak, non serve del denaro per poter aggiungere il bombardamento al proprio inventario e l'unico modo per concludere l'acquisto è avere una delle schede gialle. Per chi non lo sapesse, le schede gialle sono l'oggetto che si ottiene dopo aver attivato l'evento zombi in alcune aree della mappa e aver eliminato ogni singola creatura. Una volta attivata la serie d'uccisioni in questione, si può assistere ad una sorta di versione potenziata del già noto attacco missilistico, il quale però gode di una durata maggiore e di un raggio di copertura molto più vasto.

Sapevate che l'ultimo aggiornamento di Call of Duty Warzone riduce lo spazio occupato dal battle royale di circa 10GB?