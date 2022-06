COD Warzone si prepara ad accogliere Fortune's Keep, nuova mappa gratis

Nel corso della serata è arrivato un annuncio davvero inaspettato per tutti i giocatori di Call of Duty, dal momento che Warzone Pacific sta per espandersi con una terza mappa che prende il nome di Fortune's Keep.

Il canali social ufficiali del battle royale gratis hanno infatti accolto l'annuncio, il quale è stato accompagnato dalla pubblicazione della prima immagine di Fortune's Keep. In questo primo scatto dell'arena possiamo osservare la mappa dall'alto e scoprire che la piccola isola del Pacifico è composta da soli dodici punti d'interesse. Come accennato dagli sviluppatori, infatti, questa nuova mappa non è pensata per gli scontri classici e, proprio come Rebirth Island, è dedicata principalmente alla modalità Resurgence, nella quale i giocatori possono continuare a rientrare in partita fino a quando almeno un membro della squadra è ancora in vita.

Al momento non si conosce la data d'uscita di Fortune's Keep, ma Activision promette che arriverà presto e non possiamo escludere che si tratti della portata principale della prossima stagione di Warzone e Vanguard, ovvero la Stagione 4.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che le Zone di saccheggio di alto valore sono state abilitate in Call of Duty Warzone Pacific solo qualche giorno fa.