COD Warzone si prepara ad Halloween? Indizi sull'evento Haunting of Verdansk

In occasione del lancio della Stagione 6 di COD: Warzone, il team di Infinity Ward ha confermato ufficialmente l'arrivo in-game del primo evento speciale tematico: Haunting of Verdansk.

Interamente dedicato alle festività di Halloween, quest'ultimo prenderà il via in data martedì 20 ottobre e si protrarrà per diversi giorni, con conclusione in programma per il 3 novembre. Gli sviluppatori non hanno ancora presentato nel dettaglio quelle che saranno le caratteristiche dell'iniziativa, ma sembra proprio che alcuni indizi abbiano già iniziato a fare la propria comparsa in-game. Gli utenti più attenti hanno ad esempio già avuto modo di udire suoni inquietanti nella mappa di Call of Duty: Warzone, di cui potete avere un assaggio grazie alla clip disponibile in calce a questa news.



In attesa di dettagli ufficiali, la community si è inoltre concentrata sull'analisi del trailer di lancio della Stagione 6 di COD, durante il quale viene offerto un assaggio di un assalto in notturna, tra luna piena e pipistrelli. Al momento non vi sono conferme su di una Night Mode per Call of Duty: Warzone, ma se non altro la sequenza potrebbe rappresentare un indizio in tal senso. Le attività dei dataminer, infine, hanno invece segnalato la possibile attivazione di una Zombie Royale Mode, con tanto di avversari sconfitti pronti a tornare in vita come non-morti!