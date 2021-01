COD Warzone: prestazioni ancora più elevate su PC grazie al DLSS delle GPU NVIDIA RTX

In coincidenza del keynote organizzato da NVIDIA durante il CES 2021, la casa verde non si è limitata ad annunciare data e prezzo di GeForce RTX 3060 ma ha anche confermato l'arrivo in COD Warzone del supporto alla tecnologia DLSS.

Il kolossal battle royale di Activision è quindi pronto a ricevere il supporto al sempre più apprezzato sistema elaborato da NVIDIA per garantire un'esperienza di gioco più fluida e nitida su PC con GPU della famiglia RTX Serie 20 e Serie 30.

Pur senza fornire ulteriori dettagli e dei benchmark esplicativi sui benefici offerti dal DLSS, in COD Warzone dovrebbo ottenere delle migliorie analoghe a quelle illustrate dai video di Control su PC con DLSS 2.0.

Dopo aver effettuato l'ultimo aggiornamento del firmware della propria scheda video e l'update del gioco, gli appassionati dello sparatutto gratuito della serie di Call of Duty che lo giocano su PC con una GPU RTX potranno perciò migliorare la resa grafica attraverso la ricostruzione "intelligente" dell'immagine a schermo alle risoluzioni più basse.

Nell'attesa di scoprire come se la cava la nuova tecnologia in Deep Learning di NVIDIA in un contesto ludico così frenetico e votato al multiplayer competitivo come quello di COD Warzone, vi invitiamo a leggere questo speciale sui miracoli del DLSS 2.0 in Control per farvi un'idea più compiuta delle potenzialità di questo sistema.