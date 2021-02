COD Warzone: il pro player TeePee perde spesso a causa dei cheater

Il problema dei cheater in Call of Duty Warzone è un argomento molto popolare negli ultimi tempi, dal momento che il numero di utenti che fanno utilizzo di software in grado di dargli dei vantaggi sta aumentando vertiginosamente. A questo proposito, anche il pro player TeePee se n'è lamentato sui social.

Il problema in questione riguarda infatti molti giocatori professionisti e streamer, dal momento che a causa dell'SBMM (skill based matchmaking) gli utenti più forti vengono inevitabilmente messi in lobby con i cheater, le cui statistiche sono particolarmente elevate per motivi non direttamente collegati alla loro abilità. Questo rende l'esperienza di gioco davvero frustrante per alcuni, che si ritrovano più e più volte a perdere durante una sessione a causa di avversari che utilizzano cheat.

Ecco di seguito lo sfogo su Twitter di TeePee:

"Dal momento che il glitch legato agli stimolanti è tornato per la sesta volta, ho pensato di scrivere questo messaggio. Uno dei miei moderatori tiene traccia delle mie sconfitte per mano di un cheater sin dall'uscita di Call of Duty Warzone. In totale sono state conteggiate 1.182 eliminazioni, le quali includono: stim glitcher, waller, aim botter e simili."

A giudicare dalla risposta di Jack “CouRage” Dunlop, altro celebre streamer, sembrerebbe che situazioni del genere siano all'ordine del giorno. Fortunatamente pare che Activision sia al lavoro per contrastare non solo i cheater ma anche le aziende che producono queste applicazioni e proprio ieri sono stati bannati più di 60.000 account di Call of Duty Warzone che facevano uso di uno specifico software.