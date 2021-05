Call of Duty Warzone, problemi con il DLSS: patch dedicata in arrivo su PC

Mentre prosegue la campagna di pubblicazione di teaser per la Stagione 3 di Call of Duty: Warzone, il team di Raven Software condivide con l'utenza PC un'importante comunicazione.

Come potete verificare dal cinguettio disponibile direttamente in calce a questa news, il team di sviluppo ha infatti confermato di aver riscontrato una problematica connessa alla tecnologia DLSS di NVIDIA. Nello specifico, l'utilizzo della stessa in congiunzione con il battle royale sembra essere in grado di compromettere il corretto funzionamento di alcune armi. I frequentatori del free to play, in particolare, sembrano incorrere con una certa frequenza in problemi connessi all'aggiustamento della mira, con quest'ultimo che non risponde correttamente agli input dei giocatori.



Come accaduto di recente per i problemi di visibilità a Verdansk in COD: Warzone, la software house ha confermato di essere consapevole della situazione e di essere intenzionata a porre rapidamente rimedio al problema. Nel Tweet, Raven Software assicura che sia Beenox sia NVIDIA stanno collaborando per arginare l'inconveniente. Il team, si legge, sta lavorando per elaborare un fix il prima possibile, con l'obiettivo di rendere disponibile quest'ultimo in una delle prossime patch di Call of Duty: Warzone. Al momento, tuttavia, Raven Software non ha offerto una finestra di lancio specifica per l'aggiornamento del battle royale che dovrebbe risolvere la problematica.