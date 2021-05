COD Warzone, problemi di visibilità a Verdansk: il team promette un fix

A breve distanza dall'esordio delle novità della Stagione 3 di Call of Duty: Warzone, è arrivata dal team di sviluppo del battle royale anche una promessa molto particolare.

Il tutto è nato da un semplice messaggio condiviso da un giocatore sul noto forum Reddit. Nel post, l'utente lamentava problemi di visibilità in-game e chiedeva alla community un parere sul livello di illuminazione della mappa di Verdansk. Sotto accusa, in particolare, il riflesso del sole, giudicato dal giocatore troppo potente. Ebbene, la sensazione sembra essere piuttosto comune, dato che in breve tempo il messaggio ha chiamato a raccolta molti altri utenti, che hanno condiviso la lamentela del Redditer.

La risonanza è stata tale da portare la questione sul tavolo della stessa Raven Software, con uno degli sviluppatori del team che ha chiesto delucidazioni in merito su Twitter. Piuttosto rapidamente, appassionati e pro player hanno offerto il proprio punto di vista, motivando la richiesta di un fix per il sistema di illuminazione utilizzato nella mappa di Call of Duty: Warzone. Ringraziando per il feedback ricevuto, Raven Software ha promesso di mettere in cantiere una soluzione, con il team posto immediatamente al lavoro sulla problematica evidenziata dalla community. A breve, dovrebbe dunque giungere un fix dedicato.