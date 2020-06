COD Warzone su PS4: come scaricare gratis e senza PS Plus l'esclusivo Combat Pack

Non è ancora chiaro se si tratti di un semplice bug o di un dono da parte di Activision e Infinity Ward agli utenti di Call of Duty Warzone su PlayStation 4, ma nelle ultime ore è possibile riscattare anche senza un abbonamento attivo al PlayStation Plus il Combat Pack, bundle contenente una skin esclusiva e altri oggetti per la personalizzazione.

Se avete una PlayStation 4 e non avete potuto riscattare il bundle all'uscita poiché siete sprovvisti di un abbonamento PS Plus, potete avviare il gioco per procedere all'acquisto a costo zero del DLC. Il primo passo da seguire è quello di entrare nel Negozio di gioco e scorrere verso il basso fino a raggiungere la scheda "Negozio Serie" e cliccare su "Punti COD". Entrati nella schermata dedicata all'acquisto di pacchetti dovete scorrere in basso e raggiungere la sezione "Altro", nella quale è ben visibile anche l'icona del Combat Pack: cliccateci sopra e procedete al riscatto del bundle premendo il tasto Quadrato. Se tutto è andato a buon fine, vi si aprirà la pagina PlayStation Store del prodotto attraverso la quale finalizzare l'acquisto e procedere al download. Dal momento che potrebbe trattarsi di un bug, vi suggeriamo di riscattare il pacchetto il prima possibile, così da tenerlo per sempre.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come riscattare il progetto Occhi Demoniaci in COD Modern Warfare e Warzone.