COD Warzone su PS5 e Xbox Series X: confermato il supporto alla next gen

Si entra ormai sempre più nel vivo del percorso di preparazione e avvicinamento alla prossima generazione di console, con un crescente numero di team disposti a sbottonarsi sui propri piani futuri.

Tra questi ultimi troviamo ora anche Infinity Ward, il cui Narrative Director Taylor Kurosaki ha recentemente concesso un'intervista decisamente interessante alla redazione di Games Gen. Tra i protagonisti della chiacchierata ha trovato ovviamente spazio anche Call of Duty: Warzone, il battle royale della software house ambientato nel medesimo universo di Call of Duty: Modern Warfare.

Il free to play pubblicato nel corso del mese di marzo ha trovato un rapido successo di pubblico in tutto il mondo, tanto da diventare uno dei giochi più seguiti nell'intera Cina. Il team di un possibile approdo del gioco anche su PlayStation 5 e Xbox Series X è dunque emerso con prevedibilità nel corso dell'intervista, con Taylor Kurosaki che ha voluto offrire un'interessante conferma. Queste, infatti, le sue parole: "So che i nostri piani prevedono che Warzone resti in circolazione per diverso tempo, quindi non appena questi nuovi sistemi saranno commercializzati e disponibili, sono certo che li supporteremo". Nessun dettaglio è stato tuttavia diffuso su quelle che saranno esattamente le modalità concrete di "supporto", che potrebbero dunque spaziare dalla semplice retrocompatibilità a un update dedicato o a versioni next gen del titolo.



In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che un primo appuntamento con i giochi di prossima generazione è fissato per il 7 maggio, con un Inside Xbox dedicato ai giochi Series X.