COD Warzone: qual è la distanza massima che si può coprire con il Fucile da Cecchino?

Non è un mistero che Call of Duty Warzone sia letteralmente pieno di giocatori che adorano il fucile da cecchino ed i motivi sono semplici da capire, visto che questa arma è in grado di colpire i nemici da lunghissime distanza... ma quanto, esattamente?

Lo YouTuber e Streamer DefendTheHouse ha voluto provare a capirlo, testando la distanza massima che può essere coperta dai colpi sparati dal fucile da cecchino in Call of Duty Warzone. Risultato? 2.400 metri, questa l'esatta lunghezza, ovvero la distanza che separa la diga dalla prigione, non un metro di più e non un metro in meno, come confermato dall'autore dei rilevamenti.

Da qualche ora stanno circolando leak e rumor su Call of Duty Warzone Stagione 5, legati in particolare modo allo stato che dovrebbe essere ufficialmente aperto durante la nuova stagione, anche se al momento manca qualsiasi tipo di conferma da parte di Activision e Infinity Ward.

Ricordiamo che presto si terrà un nuovo weekend doppi XP per Call of Duty Warzone e Modern Warfare, utile per continuare ad accumulare punti esperienza in vista della conclusione del Pass Battaglia Stagione 4.