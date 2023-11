COD Warzone: quando arriva la nuova mappa Urzikstan? Lo svela un leaker

Activision ancora non ha rivelato ufficialmente quando sarà disponibile la mappa Urzikstan per COD Warzone, ma stando a un noto leaker gli appassionati del celebre battle royale non dovranno aspettare ancora a lungo prima di intrattenersi con il nuovo scenario.

L'insider CharlieIntel, da sempre specializzato e molto attivo su tutto ciò che riguarda la serie di Call of Duty, ha riportato in uno post su Twitter/X che Urzikstan sbarcherà all'interno di Call of Duty Warzone il prossimo 6 dicembre 2023. La stessa data coinciderà con l'inizio della Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare III che porterà all'interno del battle royale diverse novità in termini di armi, operatori e molto altro ancora.

Nonostante CharlieIntel abbia più volte dimostrato la propria attendibilità in passato, per il momento si tratta di un'indiscrezione non confermata ufficialmente, sebbene non è da escludere che certezze in merito vengano fornite da Activision già a stretto giro se la data emersa dal leak dovesse rivelarsi veritiera.



In ogni caso i team in forza ad Activision lavorano duramente sui futuri contenuti del popolare battle royale: oltre ad Urzikstan, infatti, in COD Warzone stanno per arrivare anche Rebirth Island e Fortune's Keep, previste in momenti ancora non meglio precisati del 2024.