COD Warzone: quattro artisti italiani celebrano la nuova stagione

La Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone è arrivata, scatenando l’immaginazione di quattro artisti italiani. I disegnatori Roberto Recchioni, Giovanni Timpano, Ricardo Torti e Giacomo Bevilacqua hanno infatti realizzato i loro Warzone Art.

Si tratta di quattro opere in grado di esprimere le impressioni provate e le emozioni vissute giocando sugli scenari di Verdansk durante la quarta stagione di Call of Duty Modern Warfare. Dal ritorno del leggendario Capitano Price a quello di Kyle Gaz Garrick, la Stagione 4 ha introdotto contenuti molto attesi dai fan, mentre l’update di metà stagione recentemente annunciato ha portato novità ancora più sorprendenti.

Infatti, grazie all'aggiornamento Reloaded, la mappa di Verdansk è ora in grado di ospitare fino a 200 giocatori nella modalità Quads della Battle Royale, portando a 50 il numero massimo di squadre di Operatori in gioco. Dal lancio dello scorso 10 marzo, Call of Duty Warzone ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico, superando i 60 milioni di giocatori su tutte le piattaforme.

In calce alla notizia trovate gli artwork disegnati da Roberto Recchioni, Giovanni Timpano, Ricardo Torti e Giacomo Bevilacqua, vi piacciono? Fatecelo sapere nello spazio quo sotto dedicato ai commenti.