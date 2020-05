COD Warzone: raggiunto un nuovo record di uccisioni nella modalità Squad

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato su Twitter uno screenshot che testimonia l'incredibile risultato raggiunto da una squadra di quattro giocatori in una partita di Call of Duty: Warzone, la modalità battle royale di Modern Warfare.

Il team, composto da quattro giocatori e capitanato dal pro player dei Faze Priestahh, è infatti riuscito ad accumulare in un solo match ben 113 uccisioni, stabilendo così un nuovo record mondiale. Ogni giocatore della squadra ha infatti eseguito circa 30 uccisioni, facendo schizzare il contatore così in alto. A rendere questa azione ancor più incredibile è il fatto che uno dei quattro utenti abbia giocato con forti problemi di lag, rendendo molto più difficili le cose per i propri alleati ancora in gioco. Chiunque abbia partecipato ad almeno una partita dello sparatutto in prima persona può comprendere quanto sia complesso raggiungere una cifra di uccisioni così alta, soprattutto se consideriamo che in un match ci sono 150 giocatori (ognuno dei quali ha la possibilità di rientrare vincendo lo scontro nel Gulag o tramite Stazione d'acquisto).

